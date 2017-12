Russland übergibt Tadschikistan Waffen zur Überwachung der Grenze zu Afghanistan

Eine weitere Partie der russischen militärischen und militärtechnischen Ausrüstung wurde am Dienstag in Duschanbe den Streitkräften Tadschikistans zur Überwachung der Grenze zu Afghanistan übergeben.

Foto: Militärs der Streitkräfte Tadschikistans bei der Zeremonie zur Übergabe von militärischer und militärtechnischer Ausrüstung von Russland an Tadschikistan.