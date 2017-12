Die Hochzeiten des Jahres

Fußball-Star Lionel Messi heiratete in diesem Jahr seine langjährige Freundin Antonella Roccuzzo. Die Hochzeit mit rund 250 Gästen wurde am 30. Juni in der argentinischen Stadt Rosario gefeiert. Das Paar ist seit der zweiten Hälfte der 2000er-Jahre zusammen und hat bereits zwei Söhne. Im Oktober teilte Antonella mit, dass sie demnächst ein drittes Kind zur Welt bringen wird.