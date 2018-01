Hundeschlitten-Rennen in Nowosibirsk

Weltweit strömten erneut Passagiere ohne Hose in die U-Bahnen. Am 7. Januar fand bereits zum 16. Mal in vielen Großstädten die globale Aktion „No Pants Subway Ride“ statt. In 60 Städten in 25 Ländern zogen Menschen ihre Hosen aus, um an der Aktion teilzunehmen.