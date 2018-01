Tiersegnung beim Sankt-Antonius-Fest in Spanien

In dieser Woche verzeichnet Jakutien eine Rekordkälte. Am 15. Januar wurden in Werchojansk und Batagaj Temperaturen von minus 56 Grad gemessen. Einen Tag zuvor waren es in Oimjakon minus 56,6 Grad. Wie die Einwohner und Gäste der Republik die Eiseskälte erleben – in der Fotostrecke von Sputnik.