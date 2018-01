Stolz der russischen Luftstreitkräfte: S-400-Abwehrraketen im Bereitschaftsdienst

Der amerikanische Botschafter in Moskau, Jon Huntsman, nahm am Sonntag am Winterbaden zum Epiphaniasfest teil. Er besuchte zusammen mit Familienmitgliedern und einer Delegation der US-Botschaft das Kloster Neu-Jerusalem. Aufnahmen vom Besuch des US-Botschafters im orthodoxen Kloster – in dieser Fotostrecke von Sputnik.