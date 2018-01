Pariser Modewoche: Surrealismus, Weltraum und Frauenfantasien

Moskau verhandelt über den Verkauf der Raketenabwehrsysteme S-400 Triumf (Nato-Codename: SA-21 Growler) in Länder des Nahen Ostens und Südostasiens, wie Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte. Großes Interesse an den S-400-Systemen zeigen auch andere Länder. Der einzigartige Flugabwehrkomplex – in der Fotostrecke von Sputnik.