Probe für Parade zum 75. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad

Auf dem Flugplatz Beketowka in Wolgograd fand die Vorführung der neuesten Militärtechnik statt, die über den Platz der gefallenen Kämpfer am 2. Februar rollen wird.

Foto: T-72-Panzer bei der Probe für die Parade anlässlich des 75. Jahrestags der Schlacht von Stalingrad am Flugplatz Beketowka in Wolgograd.