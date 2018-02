Ungewöhnliche Fotos aus der Tschernobyl-Zone

Die Designer Margarita Schitnik aus Krasnodar und Duck Knees aus Vilnius wählten die 14 populärsten Großstädte der ganzen Welt, teilten sie in Paare und schufen aus jedem Paar eine Stadt, die die Eigenschaften der beiden Städte in sich vereinigt. Hybrid-Städte – in der Fotostrecke von Sputnik.