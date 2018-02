So sehen Militärparaden in verschiedenen Ländern aus

Bei einer Beratung im US-Verteidigungsministerium im Januar gab Trump zu verstehen, dass er eine große Militärparade wünscht. Als Beispiel führte er die Parade in Paris an, die er am 14. Juli 2017 verfolgt hatte. „Militärs könnten in der Pennsylvania-Avenue marschieren. Fliegerkräfte könnten über New York und Washington fliegen“, so der US-Präsident.

Foto: Donald Trump und Emmanuel Macron bei der Militärparade in Paris am 14. Juli 2017.