Von Wikingern bis Väterchen Frost: Die Fan-Outfits bei Olympia in Pyeongchang

Die Jury des Wettbewerbs „International Photographer of the Year“ kürt jährlich die weltbesten Fotografen. Professionelle wie Amateure, die Menschen, Natur und Architektur auf Zelluloid bannen, nehmen daran teil. Die Gewinner-Bilder werden von den größten Zeitschriften verschiedener Länder veröffentlicht, und in dieser Sputnik-Fotostrecke gezeigt.