International Landscape Photografer of the Year: Das sind die Gewinner

Der Fotowettbewerb International Landscape Photographer of the Year stammt aus Australien, wo sich das Organisationskomitee dieses bereits vierten Wettbewerbs befindet. In diesem Jahr wurde Max Rive aus den Niederlanden zum Gewinner gekürt, der den ersten Platz in den Kategorien „Bester Fotograf“ und „Bestes Fotos“ belegte.

Foto: Aufnahme von Max Rive, der den ersten Platz in der Kategorie „Bestes Foto“ belegte.