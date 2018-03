Sony World Photography Awards 2018: Die Finalisten stehen fest

Der Moskwa-Fluss ist eines der Sinnbilder der russischen Hauptstadt. Er beginnt auf der Smolensk-Moskau-Erhebung, 148 Kilometer westlich von Moskau, und mündet in die Oka in der Stadt Kolomna (Gebiet Moskau). Wie der Moskwa-Fluss im Winter aussieht, zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke. Klicken Sie sich durch!