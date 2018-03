Jenseits der Zivilisation: Alltag der Einsiedlerin Agafja in der sibirischen Taiga

Agafja Lykowa ist die letzte Überlebende der Lykow-Familie, die sich vor mehr als 70 Jahren in der sibirischen Taiga isoliert hat - in der Reportage von Vera Kostamo.

Getrieben von der Angst vor den Bolschewiken floh die damals vierköpfige Familie – der Vater Karp, seine Frau Akulina, Sohn Sawin und Tochter Natalia – 1938 in die sibirische Wildnis. Dort, im Wald, kamen später Dmitri und Agafja, als jüngstes von vier Geschwistern, zur Welt.

Die Familie gehörte zu den ultraorthodoxen Altchristen (Altorthodoxe). Nach dieser Tradition wurden auch alle Kinder erzogen. Je näher sich die Menschen ihrem Fluchtort annäherten, desto weiterer zog die Familie in die Taiga zurück. Die fast völlig verrotteten Überreste ihrer Häuser sind immer noch an den Ufern des Abakan-Flusses zu sehen.

In den vergangenen Jahren hat sich nur Weniges geändert. Agafja wohnt an der Mündung des Nebenflusses Jerinat in den Fluss Abakan, züchtet Gemüse, sammelt Pinienzapfen. Und betet – für sich selbst und für die ganze Welt.

Bis zu der nächsten Siedlung – Matur – sind mehr als 200 Kilometer Taiga, Schnee und ein nicht völlig gefrorener Fluss. Die Leute haben Agafja schon mehrmals vorgeschlagen, näher an die Zivilisation umzuziehen, doch sie will das nicht und antwortet: „Wie schrecklich ihr in den Städten wohnt“. Von hier aus, aus den sibirischen Wäldern mit ihren einfachen Regeln, scheint es wirklich so: schrecklich.

Agafja ist trotz ihrer Einsamkeit sehr gastfreundlich. „Kommst du mal zu Agafja bietet sie dir sofort alles an, was sie hat. Wenn es Herbst ist, bringt sie Kartoffeln, im Sommer ist das Fisch. Jetzt hat sie mir gerade Kartoffeln zum Abendessen angeboten“, erzählt ein Inspekteur des Naturschutzgebietes „Chakassien“ mit dem Namen Sergej.

Agafjas Familie versorgte sich selbst und lebte von dem, was die Natur ihnen bot. „Gezüchtet haben wir viel: zwei Sorten Gerste, Roggen, Rüben, Rettich, Kohlrüben“, so Agafja. Sie wohnt in ihrem Familienhaus. Es ist dunkel und still. „Die Temperatur sank im Januar auf minus 40 Grad“, erzählt sie über den scheidenden Winter. Sie wärmte sich mit der Schlafdecke und ihren sieben Katzen.

Agafja hat zwei Mal Bären getroffen. Dank den Gebeten konnte sie sich von den Wildtieren retten. In der Welt von Agafja ist heute das Jahr 7526 seit der Weltschöpfung. Wenn im Haus das Licht aus ist und es still wird, kommt die Zeitlosigkeit. Weder Uhrzeit, noch Nachrichten, noch etwas Anderes aus der fremden Außenwelt existiert für sie – nur gigantische Sterne über dem Hausdach.