Städte der Fußball-WM: Kasan

Am 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel ließ US-Präsident Donald Trump die Botschaft der Vereinigten Staaten in Jerusalem einweihen, das er zuvor trotz der Proteste der Palästinenser als Hauptstadt Israels anerkannt hatte. Dadurch provozierte Trump massenhafte Protestaktionen an der Grenze des Gazastreifens.