Filmfestspiele von Cannes in Schwarz-Weiß-Fotos

Am 15. Mai hat der russische Präsident Wladimir Putin an der Zeremonie zur Eröffnung des Autoverkehrs auf der Krim-Brücke (auch als Kertsch-Brücke bekannt) teilgenommen. Und am 16. Mai wurde der Verkehr in beide Richtungen richtig aufgenommen. Die ersten Autofahrer auf der Brücke zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke. Klicken Sie sich durch!