Städte der Fußball-WM: Samara

Die Trauung von Prinz Harry (33) und der US-Schauspielerin Meghan Markle (36) hat am Samstag in der St.-George's-Kapelle von Windsor in London stattgefunden. Der Zeremonie wohnten Freunde des Paares, Mitglieder der Königsfamilien Europas sowie offizielle Personen bei. Die besten Bilder von der Royal-Hochzeit zeigt Sputnik in dieser Foto-Strecke.