Russischer Kampfjet Su-34 - der schrecklichste Angriffsbomber der Welt

Vor einigen Jahrzehnten war an der Stelle der heutigen Wolkenkratzer und schicken Einkaufszentren in den Arabischen Emiraten nur eine leere Wüste. In sehr kurzer Zeit wurden diese Territorien jedoch vom Menschen erobert. Die Natur will aber nicht kapitulieren. Wie die Wüste Straßen verschluckt sehen Sie in dieser Fotostrecke von Sputnik.