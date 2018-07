Russischer Teilchenbeschleuniger: Wie Forscher bei Moskau „Urknall“ vorbereiten

Unbeachtet von den meisten deutschen Medien haben tausende Menschen am Wochenende gegen die US Air Base Ramstein nahe Kaiserslautern protestiert. Ihr Ziel: Schluss mit der Unterstützung der US-Kriege und ein Ende der Eiszeit zu Russland. Der Aktion schlossen sich auch einige Prominente an. Am Ende entschied die Polizei jedoch einzugreifen.