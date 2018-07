Fußball-Graffiti in russischen Städten

Der Alltag in der heutigen Welt ist ohne den Luftverkehr kaum noch vorstellbar. Es gibt Menschen, die nahezu täglich fliegen. In der Luft werden sie von Stewardessen begleitet, die sich um sie kümmern. Am Internationalen Tag der Flugbegleiter zeigt Sputnik, wie Stewardessen verschiedener Fluggesellschaften aussehen.