First Ladies und First Gentleman beim Nato-Gipfel in Brüssel

In Brüssel findet gegenwärtig ein Nato-Gipfeltreffen statt, zu dem 29 Staats- und Regierungsoberhäupter der Mitgliedsländer der Allianz gekommen sind. An ihrer Seite weilen auch ihre zweiten Hälften in der belgischen Hauptstadt. Die First Ladies und den First Gentleman zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke. Klicken Sie sich durch!