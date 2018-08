Am 1. August trat in Dänemark ein Gesetz in Kraft, das die vollständige Gesichtsverschleierung an öffentlichen Orten verbietet. Nach der Einführung dieses Verbots gingen Hunderte Protestierende in Kopenhagen auf die Straßen, darunter nicht nur muslimische Frauen. Die Teilnehmer des Protests – in der Fotostrecke von Sputnik.