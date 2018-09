Top-Bilder der letzten Sommerwoche

Am 1. September beginnt in Russland ein neues Schuljahr. Für 1,8 Millionen russische Kinder wird es auch das Erste in ihrem Leben sein. Wie die Eltern und die Großeltern heutiger Erstklässler in den Zeiten der UdSSR zum ersten Mal zur Schule gegangen sind, zeigt diese Sputnik-Fotostrecke.