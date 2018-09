Eine Tragödie, die man nie vergisst: 11. September 2001

Am 11. September 2001 schafften es 19 Selbstmordattentäter, an Bord von vier Passagierflugzeugen zu gelangen. Zwei Flugzeuge wurden in die 110-geschossigen WTC-Zwillingstürme in New York und ein Flugzeug ins Pentagon-Gebäude in Washington gelenkt. Das vierte Flugzeug stürzte 80 Meilen von Pittsburgh entfernt in Pennsylvania ab.

Foto: Südlicher Turm des World Trade Center nach der Tragödie, 11. September 2001, New York.