Schock und Provokation: Rihanna stellt neue Lingerie-Kollektion vor

Die Lingerie-Kollektion von Rihanna Savage x Fenty wurde aufwändig in Szene gesetzt. In üppigen Bühnenbildern eines wilden Dschungels in einer Werft in Brooklyn schritten die Models nicht einfach auf dem Catwalk, sondern wurden choreografisch in Szene gesetzt, bildeten eine Reihe und fassten sich an den Händen.