„Miethaie“ zu Gast bei Merkel - Protest gegen „Alibi-Treffen“

Gegen den sogenannten Wohngipfel im Kanzleramt demonstrierten am Freitag zahlreiche Organisationen unter dem Motto „Zusammen gegen #Mietwahnsinn“. Als „Merkels Alibi-Veranstaltung“ vor den Landtagswahlen in Bayern bezeichnen Kritiker das Treffen.

Am Freitag protestierten circa 1000 Menschen in Berlin gegen die Wohnungspolitik der Bundesregierung. Um 14 Uhr begann am Washingtonplatz nahe Kanzleramt die Kundgebung unter dem Slogan „Zusammen gegen #Mietenwahnsinn“.