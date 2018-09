Eröffnung von Oktoberfest in München

In München ist am Samstag, am 22. September, das 185.Oktoberfest eröffnet worden. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat das erste Fass Bier mit zwei Schlägen angezapft und den Startschuss für das weltweit größte Volksfest gegeben. Die Eröffnung des berühmten Bierfestes zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke.