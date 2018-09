Anti-Erdogan-Demo in Berlin: 4.000 Teilnehmer treffen auf 4.200 Polizisten

In Berlin am Potsdamer Platz startete am Samstag die „Erdogan not welcome“-Demonstration. Die Teilnehmer protestieren gegen den Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier eingeladen und empfangen wurde. Bei der Demo haben laut Berliner Polizei 4.000 Menschen zum größten Teil friedlich demonstriert. Der Protestzug begann auf dem Potzdamer Platz und endete an der Siegessäule. Weit unter den Erwartungen blieb die Teilnehmerzahl. Die Veranstalter rechneten mit rund 10.000 Personen.