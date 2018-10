Die besten Bilder der Woche

In Paris ist die Messe „Mondial de l’Automobile 2018“ eröffnet worden. In diesem Jahr haben sich im Paris Expo Porte de Versailles Vertreter von Dutzenden Autobauern versammelt, die der Welt Hunderte neue Modelle präsentieren werden. Welche Autos in absehbarer Zeit auf den Markt kommen, zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke. Klicken Sie sich durch!