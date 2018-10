In der spanischen Stadt Tarragona hat der reguläre Wettbewerb im Bau von Türmen aus Menschen – Concurs de Castells de Tarragona – stattgefunden. An dem Wettbewerb haben Teams aus dem ganzen Land teilgenommen. Erstaunliche „lebendige Türme“, wie man sie sonst nirgends in der Welt sehen kann, zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke.