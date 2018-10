Am 17. Oktober hat das Natural History Museum in London die Gewinner des Fotowettbewerbs „Wildlife Photographer of the Year 2018“ bekannt gegeben.

Die wilde Natur auf den Bildern der Sieger des diesjährigen Wettbewerbs sehen Sie in der Fotostrecke von Sputnik. (Wildlife Photographer of the Year is developed and produced by the Natural History Museum, London)