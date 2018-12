Die schönsten und berührendsten Bilder, die von Fotokorrespondenten verschiedener Nachrichtenagenturen in der scheidenden Woche gemacht wurden, zeigt Ihnen Sputnik in dieser Fotostrecke.

Die letzte November-Woche war wieder ereignisreich. Während der US-Machthaber Rauchbomben gegen den Migrantenzug an der Grenze zu Mexiko einzusetzen befahl, machte sein französischer Amtskollege das Gleiche – jedoch gegen eigene Bürger in Paris. Russland antwortete auf die Eskalation in Krimgebiet derweil mit der Stationierung von Raketenkomplexen und der Eröffnung eines japanischen Gartens auf der Krim.