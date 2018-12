Studie: Diese Tiere und Pflanzen sind eine Gefahr für Europa

Europäische Forscher haben eine Liste von insgesamt 66 Tier- und Pflanzenarten erstellt, die in absehbarer Zeit die biologische Vielfalt der Alten Welt gefährden könnten. Die Ergebnisse der Studie der europäischen Expertengruppe mit Professorin Helen Roy vom britischen Centre for Ecology & Hydrology an der Spitze wurden im Fachmagazin „Global Change Biology“ veröffentlicht.

Die acht gefährlichsten zeigt Sputnik in dieser Fotoreihe. Klicken Sie sich durch!