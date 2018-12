Kadettenball in Moskau: Mit Walzer und Polka ins neue Jahr

Am 20. Dezember ist das Sojus-Raumschiff samt Trio-Besatzung, bestehend aus dem Russen Sergej Prokopjew, der Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor und dem Deutschen Alexander Gerst, in der kasachischen Steppe sicher gelandet. Für den Hohenloher Gerst war es bereits die zweite Mission in seiner kosmischen Laufbahn.