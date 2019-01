Glückwunsch, Legende! Michael Schumacher wird 50: Sein Leben in FOTOs

Michael Schumacher wurde am 3. Januar 1969 im westfälischen Hürth geboren. Fünf Jahre später begann Schumachers Vater eine Kartbahn in der Nachbarstadt Kerpen als Pächter zu betreiben, womit der künftige Rekordmeister eine gute Gelegenheit zum regelmäßigen Training bekam.

Den ersten Leistungen im Kartsport folgten Auftritte in Rennserien für Junioren, bevor Michael 1991 einen beeindruckenden Einstieg in die Formel 1 schaffte. Damals sollte er einen anderen Fahrer beim Großen Preis von Belgien ersetzen. Weder die Strecke noch der Wagen waren Schumacher bekannt, was ihn trotzdem überhaupt nicht daran hinderte, mehrere namhafte Konkurrenten beim Qualifying zu überholen und einen überraschenden 7. Startplatz zu erkämpfen. Ungeachtet eines technischen Ausfalls im Rennen am nächsten Tag schloss das viertstärkste Team der Meisterschaft, Benetton, einen vollständigen Vertrag mit dem Deutschen ab. Ein Jahr nach seinem Debüt feierte Michael Schumacher den ersten Sieg in der Formel 1, ebenfalls in Belgien. Die zwei ersten Weltmeistertitel kamen 1994 und 1995 nacheinander.

Vor der Saison 1996 wechselte Schumi zu einem anderen Rennstall aus Italien, und zwar zum legendären Ferrari. Obwohl sich Michael gerade bei der Scuderia (ital. „Rennstall“) fünf weitere Weltmeistertitel sicherte, begann seine Karriere hier wegen einer langjährigen Krise im italienischen Team nicht besonders glänzend. Erst nach vier Jahren von Niederlagen, Unfällen, Verletzungen, aber vor allem aufwendiger Arbeit gelang es Schumacher, seinen ersten Pokal für Ferrari zu holen.

Seinen ersten Rücktritt kündigte der Rekordmeister 2006 nach zwei anstrengenden Saisons an, in denen er sich dem Spanier Fernando Alonso geschlagen geben musste. Doch 2009 kam es zu einem Doppel-Comeback von Schumacher als Rennfahrer und Mercedes als Team in der Formel 1. Zu der Zeit waren die „Silberpfeile“ noch ziemlich weit weg von ihrer heutigen Dominanz, die auch dank Schumachers Arbeit mit dem Rennwagen möglich wurde. Ohne neue Trophäen bestätigte die Legende nach der Weltmeisterschaft 2012 ihr endgültiges Karriereende im Motorsport. Der Rekord von Michael Schumacher, der sieben Weltmeistertitel in Formel-1-Rennen gewonnen hat, bleibt bis heute ungebrochen.

Nach einem Skiunfall in den französischen Alpen und den dabei erlittenen schweren Kopfverletzungen tritt Michael Schumacher seit Dezember 2013 nicht mehr öffentlich auf. Sein tatsächlicher Gesundheitszustand ist Thema von Spekulationen, während die Familie auf ausführliche Kommentare verzichtet und um Nichteinmischung in die Privatsphäre bittet.

Zum Jubiläum von Michael Schumacher erinnert Sputnik an die wichtigsten Momente in seiner Laufbahn als Rennfahrer.