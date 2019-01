Miss Tuning Deutschlands: Saarländische Grazie schmückt den Kalender 2019

Laura Fietzek (24) aus Saarlouis ist 2018 zur Miss Tuning gekrönt worden. Wenige Monate nach ihrem Sieg nahm die Saarländerin an einem Fotoshooting für den exklusiven Kalender teil, das vom Messeveranstalter Tuning World Bodensee in Schweden organisiert wurde und dessen einzigartige Aufnahmen nun im Netz auftauchten.

Die gelernte Floristin Fietzek war vor ihrem Sieg in der Produktion eines Automobilherstellers tätig. Bei einer der größten internationalen Tuning-Messen der Welt, Tuning World Bodensee, 2018 in Friedrichshafen, in deren Rahmen ein Schönheitswettbewerb stattfand, wurde sie zur Miss Tuning gekrönt und damit zur Botschafterin der Branche welt- und bundesweit für das folgende Jahr bestimmt.

© Sputnik / Erkin Rasulev Autotuning auf Russisch: Diese Jungs schenken dem Sowjet-Schrott ein zweites Leben 19

Ein Höhepunkt für die neue Tuning-Königin aus dem Saarland war das Fotoshooting in Schweden. Tuning World Bodensee pries dieses Land als „absoluten Hotspot der Tuningszene“ und erklärte damit ihre Wahl. Extra für die Kamerateams öffnete der einzige zweifache Gewinner des European Tuning Showdown (eine Art Europa-Meisterschaft in der Tuning-Welt – Anm. d. Red.) Johan Eriksson seine Garage mit exotischen Fahrzeugen. Die limitierte Auflage von 1500 Exemplaren des Kalenders ist auf der offiziellen Seite der Messe erhältlich, doch vor kurzem schenkte Tuning World Bodensee jedem die Möglichkeit, die Aufnahmen vom Playboy- und Starfotografen Andreas Reiter online zu genießen.