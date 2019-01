Mutig und stark: Russische Kosmonautinnen

Aus der Sowjetunion und Russland flogen bislang nur vier Frauen ins All – Walentina Tereschkowa, Swetlana Sawizkaja, Jelena Kondakowa und Jelena Serowa. Zum Vergleich: Die Nasa schickte 47 Frauen ins All.

Walentina Tereschkowa – die erste Frau im All und der zehnte Mensch im Weltall. Ihr Funkrufnahme war „Tschaika“ („Möwe“). 1962 wurde sie in eine Kosmonauten-Einheit aufgenommen.