Schönheiten an Bord: Russische und sowjetische Flugbegleiterinnen

Am 7. Februar wurden in Berlin die 69. Internationalen Filmfestspiele eröffnet, bei denen dem Publikum etwa 400 Filme präsentiert werden. In der kommenden Woche wird die Jury die besten aus den besten wählen. Doch bevor es so weit ist, zeigt Sputnik die Kleider der Stars auf dem Roten Teppich. Klicken Sie sich durch!