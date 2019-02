Auch Bäume haben Gesichter

Die Jury des angesehenen Wettbewerbs „Underwater Photographer of the Year“ mit Hauptquartier in Großbritannien hat die Ergebnisse des Jahres präsentiert. An dem Wettbewerb nahmen Fotografen aus 63 Ländern teil, die 5000 Fotos in elf Kategorien eingereicht hatten. Die Werke der Gewinner – in dieser Fotostrecke von Sputnik.