Russland auf ersten Farbfotos

An diesem Freitag demonstrierten Schüler in 100 Ländern für den Klimaschutz. Auch in Deutschland ist die Bewegung „Fridays for Future“ angekommen, in 170 deutschen Städten gingen Kinder und Jugendliche auf die Straße statt in die Schule. Bei der Demonstration in Berlin zogen Tausende Menschen vom Invalidenpark zum Kanzleramt.