Diese Nation halten Touristen für die sexuell-attraktivste

Das Online-Reiseportal „Big Seven Travel“ hat in einer Umfrage herausgefunden, welche Nationalitäten - nach Meinung von Touristen - die attraktivsten sind. Die Top-50-Liste dazu wurde auf der offiziellen Website des Portals veröffentlicht.

Laut der Umfrage, an der sich etwa 1,5 Millionen User beteiligt haben sollen, sind die Ukrainer die attraktivste Nation der Welt.

Um einen Vertreter dieser Nationalität zu illustrieren, wählte das Reise-Portal die weltbekannte Hollywood-Schauspielerin Mila Kunis aus, die in der Tat ukrainische Wurzeln hat und in der Stadt Tschernowitz in der ukrainischen Sowjetrepublik geboren wurde.

Die anderen Nationalitäten, die es in die Top 10 geschafft haben, sind: Dänen, Filipinos, Brasilianer, Australier, Südafrikaner, Italiener, Armenier, Engländer und Kanadier.

Die Russen belegten den 33. Platz. Die Deutschen sind 44.

Sputnik hat für Sie eine Fotostrecke zusammengestellt, die die Schönheiten der Top-10 zeigt. Ein kleiner Spoiler dazu – Die us-amerikanische Celebrity Kim Kardashian, die häufig in zahlreiche solcher internationalen Beauty-Listen gewählt wird, ist armenischer Abstammung.

