In der Geschichte geblättert: Das Russische Haus in Berlin

DDR, Mauerfall, Wiedervereinigung, Bundesrepublik: Seine Mission trägt das Russische Haus der Wissenschaft und Kultur (RHWK) durch die Zeiten – ein Treffpunkt für Freunde Russlands und Liebhaber der russischen Kultur und Sprache. Nun begeht das Haus am Freitag sein 35-jähriges Bestehen in der deutschen Hauptstadt. Eine Zeitreise in Bildern.