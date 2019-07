„Miss MAXIM 2019“: Das sind die schönsten Frauen Russlands

Der Elbrus ist der höchste Berg in Europa und lockt etliche Gipfelstürmer aus aller Welt an. Zur Bergspitze führen etwa 200 Routen, die für Anfänger und natürlich auch für Profis geeignet sind. Sputnik zeigt in dieser Fotostrecke den höchsten Berg des Alten Kontinents und seine Besteiger. Klicken Sie sich durch!