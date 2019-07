Im Zeichen der Raute: Die Kanzlerin bei den Bayreuther Festspielen - Fotos

Kanzlerin Angela Merkel ist „Wagnerianerin“: Auf dem „Grünen Hügel“ ist sie Stammgast. Ihre Kleider bei den Eröffnungspremieren der Bayreuther Festspiele sorgen alljährlich für Gesprächsstoff: Im Dienst am Volke im praktischen Hosenanzug, sind tiefausgeschnittene Abendrobe, schicke Pumps und Handtäschchen dem Roten Teppich Bayreuths vorbehalten.

Am Donnerstag eröffnen die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Joachim Sauer ist die Kanzlerin seit Jahren allsommerlich auf dem „Grünen Hügel“ zu Gast. Zur Premiere von „Tannhäuser“ wird sie in diesem Jahr erwartet. Was trägt die Kanzlerin 2019?

Auf dem politischen Alltagsparkett zugeknöpft im nüchternen Hosen-Ensemble erspäht die Nation in Bayreuth schon mal das Dekolletée der Kanzlerin. Zum Fest ihres Lieblingskomponisten Richard Wagner erscheint sie wie verwandelt und wandelt im Abendkleid über den Festivalrasen gen Festspiel-Loge.

Die Kanzlerin bevorzugt schillernden Seidentaft: Gern in Juwelenfarben wie Smaragdgrün oder Saphirblau, Türkis, Rosenquarz und Feueropal, auch Amethystfarbenes kommt zum Tragen. Ein pinker Blazer oder ein auffälliges poppig-buntes Walle-Jackett kombiniert sie zum langen schwarzen ärmellosen Abendkleid – in der Vergangenheit schon mal rasant hochgeschlitzt. Für andere Promis undenkbar: Die Influencerin der Nation trägt, wie ein Statement, pragmatisch und sparsam gern auch mal „alte Sachen“ auf, die in Vorjahren gut funktionierten.

Unter den Argusaugen der Fotografen und des Publikums wird jeder noch so kleine vermeintliche Faux-pas registriert: Der Schweißfleck ob der sommerlichen Temperaturen oder die Nylon-Söckchen, die unterm Kleidersaum hervorblitzen und vor Pumps-Blasen schützen – allzu menschlich darf die Kanzlerin wohl nicht erscheinen. Ist die Perlenkette bieder und das Outfit vom Vorjahr aufzutragen den Aufreger wert? Die wichtigen Dinge im Leben sind wie immer - Ansichtssache.