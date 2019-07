Im Andenken an Rutger Hauer: Seine berühmtesten Rollen

Rutger Hauer wurde am 23. Januar 1944 in den Niederlanden in einer Schauspieler-Familie geboren. Mit 15 Jahren floh er mit einem Handelsschiff seines Großvaters aus dem Elternhaus, tingelte durch verschiedene Länder und lernte das Leben verschiedener Völker kennen. Er wurde Schauspieler, weil er wegen Farbenblindheit nicht mehr als Seemann arbeiten konnte. Weltweite Berühmtheit erlangte er vor allem durch seine mehr als zehnjährige Zusammenarbeit mit dem niederländischen Regisseur Paul Verhoeven. Foto: Rutger Hauer und Jennifer Jason Leigh im Film „Flesh and Blood“, 1985.