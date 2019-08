„OST-Berlin. Die halbe Hauptstadt“– Fotos

Der russische Präsident Wladimir Putin ist dafür bekannt, am Steuer eines Kampfjets in die Luft aufzusteigen, als Taucher die Meeresböden zu erkunden oder in der Wildnis nach sibirischen Tigern Ausschau zu halten. Nun hat er erneut solch einen Einsatz unternommen – diesmal in der Ostsee.