Kein Zurück: Wie DDR-Künstler auf Wendezeit und Mauerfall reagierten – Bilder einer Ausstellung

Es ist die wichtigste Ausstellung im Jubiläumsjahr der Friedlichen Revolution: „Point of no return“ ist deutschlandweit die erste und größte Schau zur künstlerischen Auseinandersetzung mit der Wende. Die Leipziger Ausstellung zeigt, dass ostdeutsche Kunst qualitativ hochwertiger und legitimer Bestandteil der gesamtdeutschen Kunstgeschichte ist.

Dreißig Jahre nach „1989“ wurde es Zeit, aus der Perspektive der bildenden Künste auf die Wendezeit in der DDR und den gesellschaftlichen Umbruch in Ostdeutschland zu blicken.

Die Austellung „Point of No Return“ am Museum der bildenden Künste in Leipzig zeigt deutschlandweit erstmalig mehr als 300 Werke aller Gattungen von 106 Künstlern und ist noch bis zum 3.November 2019 zu sehen.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Hirmer Verlag München, herausgegeben von den drei Kuratoren Alfred Weidinger, Paul Kaiser und Christoph Tannert. Der Band mit rund 440 Seiten und über 240 Abbildungen ist im Museumsshop für 35 Euro und im Buchhandel für 45 Euro erhältlich.