G7 oder G6+1? So verlief der G7-Gipfel in Biarritz

Am G7-Gipfel nahmen der französische Präsident, Emmanuel Macron, US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der britische Regierungschef, Boris Johnson, der italienische Premier, Giuseppe Conte, Japans Premier Shinzo Abe und der kanadische Regierungschef, Justin Trudeau, teil.

Foto: Die französische First Lady, Brigitte Macron, küsst US-Präsident Donald Trump bei einem Gruppenfoto beim G7-Gipfel in Biarritz.