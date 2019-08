Der „Rote Stern“ stirbt leise: Das Hauptquartier der Sowjets nach dem Abzug – Fotos

Vom 27. August bis 1. September findet in Schukowski bei Moskau die Internationale Luftfahrtmesse statt, an der mehr als 800 Unternehmen, darunter etwa 180 ausländische aus mehr als 30 Ländern, teilnehmen. In den ersten drei Tagen der Messe wurden bereits 140.000 Besucher gezählt. Impressionen von der MAKS 2019 – in der Fotostrecke von Sputnik.