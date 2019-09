Museums-Memorabilia aus Zeiten der Sowjets – Fotos

Die meisten Exponate in den Ausstellungen des Garnisonmuseums „Roter Stern“ stammen aus Wünsdorf. In vielen Häusern waren noch Hinterlassenschaften der Russen nach deren Abzug 1994 verblieben. Ein Förderverein hat Sachen aus dem russischen Soldatenalltag gesammelt, die präsentiert werden.

Zudem habe die Ausstellungsmacher der Bunker-und Bücherstadt Wünsdorf im Laufe der Zeit auch Verbindungen zum Veteranenverband der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland hergestellt, Verbindungen zum Zentralmuseum in Moskau geknüpft, von wo ebenfalls Stücke stammten. Der letzte Oberkommandierende der Russen hat sogar seine Paradeuniform als Leihgabe überlassen, berichtet der Museumsdirektor Werner Borchert im Interview mit Sputnik. In der Fotostrecke sind Eindrücke von der Schau in Wünsdorf zu sehen.