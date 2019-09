Ring frei: Das sind die Kandidaten für den SPD-Vorsitz und ihre Positionen

Die Castingtour der SPD begann am Mittwochabend in Saarbrücken. Um 18 Uhr präsentierten sich die Kandidatenteams für den Parteivorsitz bei der ersten von insgesamt 23 Regionalkonferenzen.

Die Tour endet am 12. Oktober in München. Danach können alle SPD-Mitglieder online für ihren Favoriten abstimmen. Formal bestätigt werden sollen die oder der Sieger dann auf dem SPD-Bundesparteitag am 6. Dezember in Berlin.